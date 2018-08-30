Юрист и новый владелец канала NewsOne Андрей Портнов заявил о публичном судебном процессе "Портнов против БПП" из-за обвинений фракции, высказанных сегодня.

"Фракция Блока Порошенко в парламенте заявила, что Портнов - враг Украины, он выступает с антиукраинскими заявлениями, подозревается в преступлениях и ставит под сомнение Европейский выбор Украины. В понедельник иск в суд. Публичный судебный процесс. Портнов - БПП. Спрошу за каждое слово", - написал он.

Фото: facebook.com/portnov.andrey.ukraine

Как сообщала "Страна", ранее Андрей Портнов заявил: "Я считаю Порошенко государственным преступником. Но это мое личное мнение".

Также известный юрист и правозащитник, получивший в управление NewsOne, рассказал "Стране", что теперь изменится на телеканале. Он например, отметил, что те, кто работает сегодня на телеканале, выглядят достойно. "И я бы не хотел, чтобы в связи с моим появлением менялись ведущие. Управлять журналистами, давать им рекомендации я не буду. Как видит журналистский коллектив свою работу, так он и должен работать", - сказал Портнов.

