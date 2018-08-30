Кабмин определил Мининфраструктуры органом, который будет утверждать порядок опломбирования всех запорных устройств, предназначенных для сброса загрязняющих веществ перед заходом судов во внутренние морские воды и территориальное море Украины.

Соответствующие изменения в Правила охраны внутренних морских вод и территориального моря Украины от загрязнения и засорения предусмотрены постановлением Кабмина от 22 августа 2018 № 662, передает ЮрЛига.

На сегодня действует Инструкция о порядке пломбирования в морских портах судовых запорных устройств, предназначенных для сброса загрязняющих веществ и вод, их содержащих, утвержденная приказом Мининфраструктуры от 5 декабря 2016 № 433.

Документом урегулирован порядок закрытия, пломбирования, проверки запорных устройств, а также уведомления капитанов судов о требованиях к пломбированию. Кроме того, определен перечень запорных устройств, которые должны быть опломбированы.

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