Верховный Суд Украины разъяснил, что разрешение на выезд несовершеннолетнего ребенка за пределы Украины в сопровождении одного из родителей при отсутствии согласия второго родителя на основании решения суда может быть предоставлено - на конкретный одноразовый выезд с определением даты начала и окончания.

Такое решение приняла коллегия судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда, передает ЮрЛига.

Суд установил, что предоставление разрешения на выезд без определения его начала и окончания, а также страны пребывания без согласия и сопровождения отца противоречит действующему законодательству.

Сообщается, что суд не может разрешить выезд ребенка, не определив его временные рамки, а также страну пребывания без согласия и сопровождения отца, поскольку это противоречит действующему законодательству, определяющему равенство прав и обязанностей родителей в воспитании ребенка. Подобное разрешение может привести к фактическому лишению отца возможности принимать участие в воспитании ребенка и общаться с ним.

Таким образом, Верховный Суд постановлением от 16 августа по делу № 766/15686/16-ц подтвердил выводы низших судов о том, что выезд несовершеннолетнего ребенка за пределы Украины без согласия и сопровождения отца является разовым, то есть предоставляется судом на конкретно определенную поездку с конкретно определенным периодом пребывания за границей; нельзя лишить отца возможности знать о местонахождении дочери, условиях проживания и других обстоятельствах жизни ребенка.

Как сообщала "Страна", проживание за границей не причина для продления срока вступления в наследство.

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