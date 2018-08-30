Наставник Шахтера Паулу Фонсека прокомментировал жеребьевку Лиги чемпионов нового сезона. Горняки сыграют против английского Манчестер Сити, французского Лиона и немецкого Хоффенхайма.

Его цитирует Football со ссылкой на Instagram-трансляцию официальной страницы Шахтера.

"В любом случае будет очень сложно, учитывая качество этих команд. Хотел бы я других соперников? Да, без всяких сомнений. Я бы предпочел, чтобы попались другие соперники с другими характеристиками. Но мы приложим все силы, чтобы подготовиться к матчам в этой сложнейшей группе", - сказал Фонсека во время онлайн-трансляции в Инстаграме Шахтера.

"Мы будем должны показать свой наилучший футбол, чтобы побороться с этими командами".

- Есть ли шансы у Шахтера выйти из группы?

- Конечно, я верю в это. Если я в прошлом году с Наполи и Ман Сити верил, то это еще одна группа, которая позволяет мне мечтать и думать, что мы пройдем. Это более сбалансированная группа. Главный кандидат – Ман Сити, а остальные три команды поборются за второе место.

- Какой костюм наденете, если выйдете из группы?

- Пока еще ничего не думали. Но есть огромное желание пройти дальше. Если пройдем группу – я многое могу сделать. Если мне снова нужно будет подумать о том, чтобы выполнить очередное желание – у меня не будет никаких проблем, чтобы его выполнить. Как только мы выйдем из группы.

Ман Сити? Всегда сложно встречаться с ними. В этот раз они будут еще сильнее, чем в прошлом году.

- В какую группу не хотели бы попасть из тех, что сложились в этом розыгрыше?

- Это та группа, где ПСЖ, Ливерпуль и Наполи. Очень-очень сложная группа. Слава богу, мы туда не попали.

- Как оцените поддержку Шахтера в Харькове?

- Это был великолепный опыт Лиги чемпионов в Харькове, это было фантастически. Чего действительно жду – что наши болельщики поймут, насколько важна нам их поддержка не только в ЛЧ, но и в чемпионате. Надеюсь, в каждой нашей игре стадион будет заполнен. Это очень важно для всей команды. Я приглашаю всех наших болельщиков поддерживать в этих сложнейших матчах, где их поддержка будет одним из решающих факторов. Это очень важно для нас.

- Шахтер покинули несколько лидеров. Смогут ли новички их заменить?

- Дейстительно, ушли важные члены нашей команды, опытные игроки. Факундо, Бернард и Фред были важными для нас, особенно в Лиге чемпионов. Сегодня их с нами нет. У нас есть новые игроки. Мы будем выступать в ЛЧ с огромной уверенностью в себе. Я жду, что они адаптируются и помогут нам в Лиге чемпионов.

- С кем хотели бы сыграть первую игру?

- Мне всегда нравится играть первый матч дома. Я бы хотел сыграть с Хоффенхаймом или с Лионом в Харькове.

- У вас был спор с тренерами. Кто оплатит ужин?

- Выиграл я – я, по крайней мере, угадал одну команду – Хоффенхайм. Нуну Кампуш угадал Лион и Хоффенхайм. Поэтому у меня и Нуну будет завтрак, оплаченный остальными членами тренерского штаба.

Теперь Шахтер должен работать и готовиться к этим играм, а вы – одевайтесь в символику Шахтера, поддерживайте нашу команду. Мы рассчитываем на вас уже в первом матче Лиги чемпионов.

"Страна" сообщила все результаты жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов.

Отметим, что главного тренера "Шахтёра" пригласили на Форум тренеров элитных европейских клубов.