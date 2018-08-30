Аргентинский центробанк был вынужден поднять учетную ставку рефинансирования сразу на 15% - до 60% из-за рекордного обесценивания национальной валюты - песо. При этом В ЦБ пообещали, что не будет вновь поднимать ставку до декабря.

Обесценивание курса песо относительно доллара США сразу после открытия рынка в Нью-Йорке в четверг, 30 августа, достигало 15%. Накануне, в среду песо подешевел на 7%, максимальными темпами с 2015 года. Об этом сообщает Интерфакс.

В этом году песо демонстрирует наихудшую динамику среди валют emerging markets, его курс относительно доллара упал с начала года более чем на 50%.

Накануне президент Аргентины Маурисио Макри попросил Международный валютный фонд (МВФ) ускорить перечисление средств из открытой стране кредитной линии на $50 млрд, чтобы справиться с последствиями финансового кризиса.

МВФ обещал изучить запрос Аргентины и пересмотреть план восстановления экономики страны.

Стоимость хеджирования риска дефолта Аргентины резко возросла в четверг: пятилетние кредитные дефолтные свопы увеличились на 60 базисных пунктов (б.п.) - до 715,8 б.п., свидетельствуют данные IHS Markit.

В настоящее время Аргентина переживает рецессию, инфляция близка к 30%. При этом инвесторы все больше сомневаются в способности правительства покрыть госрасходы хотя бы до конца следующего года даже с учетом кредита МВФ.

В июне исполнительный совет МВФ одобрил открытие Аргентине кредитной линии по программе stand-by (SBA) на $50 млрд сроком на три года с целью стабилизации курса песо и поддержки начатых правительством страны реформ. В том же месяце Аргентина получила первые $15 млрд. Половина этой суммы ($7,5 млрд) была направлена на поддержку бюджета.

Ожидалось, что в сентябре Буэнос-Айрес получит второй транш - в размере $3 млрд.

В понедельник министерство финансов Аргентины пересмотрело прогноз изменения ВВП на текущий год: теперь ожидается снижение на 1% вместо ранее предполагавшегося роста на 3%.

Новое правительство Аргентины унаследовало от предыдущего кабинета высокий дефицит бюджета и большой госдолг. На протяжении последних 14 лет Аргентина постоянно находилась в состоянии дефолта по тем или иным долговым обязательствам. Ей дважды потребовалась реструктуризация долга - в 2005 году при президенте Несторе Киршнере и в 2010 году, когда страну возглавила его жена Кристина Фернандес де Киршнер.

"Страна" разбиралась, почему в Украине растет курс доллара и что будет дальше c гривней.

Напомним, что Минфин тестирует госдолг по курсу 36 грн/$. В украинском ЦБ говорят, что доллара по 40 не будет.