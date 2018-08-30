Требования к размеру окон при строительстве домов в зависимости от светоклиматических особенностей регионов могут изменить. В частности, предлагается расширить зонирование территории Украины по световому климату, распределив его на 4 зоны. Об этом сообщает ЮрЛига.

Сейчас территория разделена только на 2 светоклиматические зоны: первая - Одесская область и АР Крым; вторая - остальная территория Украины.

В Минрегионе отмечают, что разница в световом климате между регионами более существенная. Например, разница во времени восхода и захода солнца между Ужгородом и Харьковом составляет около 2-х часов и это достаточно большой показатель.

Потому в новом ДБН В.2.5-28:201Х «Естественное и искусственное освещение» зонирование по световому климату распределят на 4 зоны:

1 зона - Житомирская, Хмельницкая, Тернопольская, Ровенская, Ивано-Франковская, Львовская, Волынская области;

2 зона - Закарпатская, Черновицкая, Винницкая, Киевская, Черниговская, Сумская области;

3 зона - Кировоградская, Днепропетровская, Харьковская, Полтавская, Черкасская, Донецкая, Луганская области;

4 зона - Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская области, АР Крым.

Нормы нового ДБН будут распространяться на проектирование освещения помещений в жилых, гражданских, промышленных зданиях и сооружениях, на территориях промышленных и сельскохозяйственных предприятий, наружного освещения населенных пунктов, в том числе, улиц, дорог, парков и т.д.

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