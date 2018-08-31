В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выбрали лучших футболистов Лиги Чемпионов сезона-2017/2018. Церемония прошла в ходе жеребьевки группового этапа новой ЛЧ.

Вратарем №1 стал Кейлор Навас, лучшим защитником признан Серхио Рамос, лучшим полузащитником - Лука Модрич, лучшим нападающим - Криштиану Роналду (все - мадридский "Реал").

Фото: ru.uefa.com

Специальный приз президента УЕФА был вручен бывшему полузащитника "Манчестер Юнайтед", "Реала", Пари Сен-Жермена", "Милана" и "Лос-Анджелес Гэлакси" Дэвиду Бэкхему. Церемония прошла в Монако.

Как сообщала "Страна", в УЕФА признали гол Криштиану Роналду в ворота "Ювентуса" самым лучшим в сезоне. За мяч португальца проголосовали более 197 тыс. человек.

Отметим, что международная организация Sport for all попросила УЕФА больше не разводить клубы Украины и России в еврокубках.