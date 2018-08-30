В ближайшие сутки в большинстве областей Украины ожидается сухая и теплая погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В пятницу, 31 августа, юго-восточная половина Украины останется в жаркой воздушной массе, северо-западная - в теплом воздухе с приятной утренней свежестью.

В большинстве регионов осадков не будет, лишь днем в Закарпатской, Львовской и Волынской областях местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный (на западе страны юго-восточный), 3-8 м/с.

Температура в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ночью 10-15°, днем 24-29°; на остальной территории ночью 16-21°, днем 30-35°.

В Киеве в этот день - без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 25-27

Фото: meteo.gov.ua/

Как сообщала "Страна", ранее мы рассказывали про погоду на 30 августа: на западе и севере Украины комфорные +24, а на востоке жара.

Накануне прогнозируются дожди и прохлада в центре и на севере, а на востоке и юге - летняя жара.