Банк "Пивденный" (Одесса) и Альфа-банк (Киев) 23 августа привлекли у Национального банка Украины (НБУ) кредит рефинансирования на общую сумму 1,315 млрд грн. Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе центробанка, банк "Пивденный" занял 480 млн грн, Альфа-банк – 835 млн грн.

Средства привлечены на 85 дней под 19,5% годовых.

Как сообщалось, задолженность украинских банков по кредитам рефинансирования в июле сократилась на 0,1%, с начала года - на 14,7%, до 58,58 млрд грн.

Как сообщала "Страна", Нацбанк опустил официальный курс гривни на 16 копеек.

Ранее Нацбанк бросил на спасение гривни $50 миллионов.

Мы писали, что украинские банкиры дали прогноз, каким будет курс доллара в первый месяц осени.