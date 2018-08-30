Презентация новых моделей смартфонов iPhone в штаб-квартире Apple в Купертино назначена на 12 сентября.

Об этом пишут различные издания, журналисты которых получили соответствующие приглашения, передает Интерфакс.

На мероприятии, вероятно, представят три новых модели, внешний вид которых будет схож с нынешним флагманом - iPhone X.

По данным разных СМИ со ссылкой на один источник, одна из моделей будет флагманской. Она получит OLED-экран на основе органических светодиодов с диагональю около 6,5 дюйма. Смартфон может стать самым большим iPhone и одним из крупнейших на рынке.

Также выйдет обновление iPhone X, представленного в 2017 году, с улучшенной камерой и повышенной скоростью обработки данных.

Третья модель придет на замену iPhone 8, а его цена при этом уменьшится. Устройство будет иметь экран с диагональю 6,1 дюйма (у iPhone X - 5,8 дюйма), края корпуса сделают алюминиевыми, а не из нержавеющей стали, как у iPhone X.

Аппарат оборудуют жидкокристаллическим экраном (iPhone X оснащен OLED экраном). Изменится цветовая гамма смартфона.

Акции Apple в четверг дорожают на 1,1%. Капитализация компании с начала года выросла на 33,2%, до $1,08 трлн.

Как сообщала "Страна", Apple удалила из App Store приложение от Facebook, которое следит за пользователями. Компания признавала, что собирает такую информацию, и объясняла это стремлением улучшить собственные продукты.

Отметим, что в голландском магазине Apple взорвался iPad.