Нефтяной рынок растет в четверг на опасениях сокращения предложения на мировом рынке топлива. Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:08 по киевскому времени 30 августа повысилась на 32 цента (0,41%) - до $77,46 за баррель, передает Интерфакс.

Октябрьский контракт на нефть WTI на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на 17 центов (0,24%) - до $69,68 за баррель.

Марка Brent торгуется на максимуме с 11 июля, а WTI - на рекордном уровне с 31 июля.

Основная причина роста цен на нефть - сокращение запасов в США на фоне ожидаемого сокращения поставок из Ирана.

В среду Минэнерго США сообщило, что запасы нефти в стране упали на прошлой неделе на 2,57 млн баррелей, тогда как аналитики рассчитывали на сокращение запасов на 1-1,5 млн баррелей.

Тем временем резервы бензина упали на 1,55 млн баррелей, а запасы дистиллятов - на 837 тыс. баррелей. Эксперты не ожидали изменения первого показателя и прогнозировали рост второго на 1,65 млн баррелей.

Добыча нефти в США на прошлой неделе не изменилась и составила 10,9 млн баррелей в сутки.

"Разница между спросом и предложением нефти на американском рынке сокращается на фоне стагнации добычи, - сказал глава отдела стратегии на мировом рынке сырья в TD Securities Барт Мелек. - При этом ситуация в экономике США хорошая, и это вместе с ожиданием санкций против Ирана поддерживает цены".

Многие покупатели иранской нефти уже испытывают трудности, пишут аналитики ESAI Energy. Совокупные закупки Индии и Китая у Ирана могут сократиться в среднем на 23%, до 1 млн баррелей, говорят эксперты.

Как сообщала "Страна", ранее Иран отказался обменивать нефть на чай в обход санкций США и ООН.

Мы писали, что Саудовская Аравия понизит цены на нефть в августе.

В начале июля цена на нефть рванула вверх до $78 за баррель после заявлений Ливии, Саудовской Аравии и США.