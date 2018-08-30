Единственный представитель Украины в Лиге Чемпионов нынешнего сезона донецкий Шахтер сыграет в группе F.

Второй сезон подряд дончане выступят в одной группе с чемпионом Англии "Манчестер Сити", за который выступает бывший игрок чемпиона Украины Фернандиньо и полузащитник сборной Украины Александр Зинченко.

"Лион" и "Хоффенхайм" в прошлом футбольном сезоне были третьими в чемпионатах Франции и Германии соответственно.

Также соперниками Шахтера стали французский Лион и немецкий Хоффенхайм, который .

Для выхода в следующий раунд турнира "горнякам" необходимо занять 1 или 2 место. Третье место в квартете дает право на выступление в 1/8 финала Лиги Европы.

"Страна" вела онлайн-репортаж происходящего.

Также отметим, что легендарный Дарио Срна дал старт своим матчам в чемпионате Италии. Отметился голевой передачей.

Напомним, что Андрей Шевченко назвал состав сборной Украины на Лигу наций УЕФА. Они состояться 6 и 9 сентября против сборных Чехии и Словакии.