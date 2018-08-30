В четверг, 30 августа, в Монако определили состав восьми групп Лиги чемпионов. Единственный представитель Украины в этом сезоне, донецкий "Шахтер", попал в компанию сильных команд.

"Страна" собрала все результаты жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов.

"Горняки" оказались в группе F вместе со своим соперником по прошлому сезону Лиги Чемпионов "Манчестер Сити". За английский клуб выступает бывший игрок чемпиона Украины Фернандиньо и полузащитник сборной Украины Александр Зинченко.

Также "горняки" сразятся с "Лионом" и "Хоффенхаймом", которые в прошлом футбольном сезоне были третьими в чемпионатах Франции и Германии соответственно.

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Для выхода в следующий раунд турнира "Шахтеру" нужно занять первое или второе место. Третье место дает право на выступление в 1/8 финала Лиги Европы.

Игры первого тура группового этапа состоятся 18 и 19 сентября.