В четверг, 30 августа, в Монако определили состав восьми групп Лиги чемпионов. Единственный представитель Украины в этом сезоне, донецкий "Шахтер", попал в компанию сильных команд.
"Страна" собрала все результаты жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов.
"Горняки" оказались в группе F вместе со своим соперником по прошлому сезону Лиги Чемпионов "Манчестер Сити". За английский клуб выступает бывший игрок чемпиона Украины Фернандиньо и полузащитник сборной Украины Александр Зинченко.
Также "горняки" сразятся с "Лионом" и "Хоффенхаймом", которые в прошлом футбольном сезоне были третьими в чемпионатах Франции и Германии соответственно.
|Группа А
|Группа В
|Группа C
|Группа D
|Группа E
|Группа F
|Группа G
|Группа H
|Атлетико
|Барселона
|Пари Сен-Жермен
|Локомотив
|Бавария
|Манчестер Сити
|Реал
|Ювентус
|Боруссия
|Тоттенхэм
|Наполи
|Порту
|Бенфика
|Шахтер
|Рома
|Манчестер Юнайтед
|Монако
|ПСВ
|Ливерпуль
|Шальке
|Аякс
|Лион
|ЦСКА
|Валенсия
|Брюгге
|Интер
|Црвена Звезда
|Галатасарай
|АЕК
|Хоффенхайм
|Виктория
|Янг Бойз
Для выхода в следующий раунд турнира "Шахтеру" нужно занять первое или второе место. Третье место дает право на выступление в 1/8 финала Лиги Европы.
Игры первого тура группового этапа состоятся 18 и 19 сентября.