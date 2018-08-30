В хозяйстве жителя с. Копитка Здолбуновского района Ровенской области 28 августа зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. О случае гибели животного сообщил житель села, в хозяйстве которого случился падеж, информирует Главное управление Госпродпотребслужбы в Ровенской области.

В этот же день на место происшествия выехала мобильная группа для выяснения обстоятельств, предварительного эпизоотического расследования и проведения соответствующих мероприятий. 27.08.2018 года было лабораторно подтверждено заболевание свиней АЧС (Отчет о результатах исследования патологического (биологического) материала № 000984 п.м. / 18 от 27 августа 2018).

В неблагополучном пункте проводятся мероприятия по локализации и ликвидации африканской чумы свиней.

Как сообщала "Страна", в Украине за этот год насчитали 99 вспышек африканской чумы свиней.

Мы писали, что в Украине еще в двух областях зафиксированы случаи свиной чумы.

В начале года Польша из-за африканской чумы ликвидирует почти всех диких кабанов.