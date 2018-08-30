Власти ЕС снизят ответные пошлины на импорт автомобилей и других промышленных товаров США в случае успеха торговых переговоров с Вашингтоном. Об этом заявила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем, передает UBR.

"Мы сказали, что готовы со стороны ЕС перейти к нулевым пошлинам на промышленные товары, конечно, в том случае, если то же самое сделают США. Таким образом, это произойдет на взаимной основе", - сообщила представитель ЕС.

Еврокомиссар считает, что это пойдет на пользу экономикам ЕС и США. Западные финансовые институты выделяют 7 факторов, свидетельствующих о скором наступлении глобального кризиса, способных стать его триггерами:

высокие уровни корпоративной задолженности;

приближение прибыли компаний к пиковым уровням;

сильный доллар как фактор разрушения рынков развивающихся стран;

завершение 10-летнего цикла, регулярностью которых отличается мировая экономика на протяжении последних 50 лет;

торговая война между Китаем и США;

бегство инвесторов из акций в облигации.

Аналитики утверждают, что торговый конфликт затронет цепь импорта по всему миру, отрицательно скажется на потребительском доверии и финансовых рынках, а также повысит издержки мировой экономики.

Евросоюз и Китай создадут совместную группу, чтобы адаптировать Всемирную торговую организацию к современным рыночным реалиям.

Пекин предлагал Брюсселю выступить с сильным совместным заявлением против торговой политики США во время саммита, который пройдет в июле в Пекине 16-17 июля. Аналитики утверждают, что торговый конфликт затронет цепь импорта по всему миру, отрицательно скажется на потребительском доверии и финансовых рынках, а также повысит издержки мировой экономики.

Как сообщала "Страна", президент США одобрил двухкратное увеличение пошлин на сталь и алюминий для Турции.

Отметим, что США пожаловались на Россию в ВТО за ответные пошлины на американские товары.