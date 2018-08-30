Жителям Украины, имеющим родственников в России, следует перевезти их к себе. С таким заявлением в эфире телеканала "Прямой" выступил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Предложение чиновник обосновал тем, что в Украине "лучше ситуация с экологией и безопасностью". Именно в связи с этим, по мнению Омеляна, гражданам следует перевезти своих родственников на Украину до прекращения сообщения между странами.

Видео: youtube.com/Телеканал Прямий (смотреть с 11 минуты)

Как сообщала "Страна", Омелян ждет утверждения правительством запрета на сообщение с Россией. "Если мы воюем, то нечего туда ездить", - сказал он.

Ранее "Укрзализныця" объявила о готовности "по указу сверху" прекратить пассажирские перевозки в Россию.

Напомним, Госстат заявил, что жители Украины стали чаще выезжать в Россию в 2018.