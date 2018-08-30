Актрису украинского происхождения Ольгу Куриленко заметили в магазине Бердянска Запорожской области, где она покупала телевизор и другую технику в магазине местного торгового центра. Об этом в четверг, 30 августа, пишет Actual.today.

Она сфотографировалась с работниками магазина и поклонниками.

Фото: actual.today

Ранее голливудская звезда буквально опубликовала у себя в Instagram снимки из родного Бердянска, на которых она ест черешню на своей даче.

Напомним, Ольга Куриленко родилась 14 ноября 1979 года в городе Бердянск. В 16 лет она переехала в Париж. На сегодняшний день актриса снялась в 33-х фильмах, в том числе в серии бондианы "Квант милосердия" (2008), где Ольга исполнила роль девушка легендарного агента британской разведки.

Как сообщала "Страна", ранее девушка Бонда Ольга Куриленко похвасталась лично сваренным украинским борщом в Instagram.

Кстати, запрещенную в России комедию "Смерть Сталина" с Тимоти Далтоном и Ольгой Куриленко частично снимали в Киеве