Бывший нападающий сборной Украины и столичного Динамо Артем Милевский перешел в венгерский клуб "Кишварда" из одноименного города, что расположен у самой границы с Украиной, буквально в 30 километрах от Чопа.

О подписании контракта с Милевским сообщил официальный сайт нового клуба, разместив фото украинского футболиста с Аттилой Ревешем, занимающим должность спортивного директора.

Известно, что соглашение с Милевским, чьим предыдущим клубом было "Динамо" из Бреста, подписано сроком на год, но прочих подробностей сделки пока нет.

В клубе "Кишварда", который после шести туров занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Венгрии, где выступают всего 12 команд, играют почти исключительно футболисты, известные по украинским клубам: Михаил Ряшко, Андрей Черепко, Павел Лукьянчук, Богдан Мельник, Виктор Гей, Темур Парцвания, Роман Карасюк, Антон Шиндер, а также бразилец Андресон Пико.

Сообщается, что форварда тепло встретили в клубе, особенно рад был 39-летний Ласло Боднар, с которым играл в Киеве и сам Милевский. Какие именно функции выполняет ветеран в венгерской команде не сообщается, но в официальном ростере его нет.

Сразу после подписания контракта с новым форвардом венгерская команда разорвала контракт с другим украинским игроком того же амплуа - Антоном Шиндером, сообщает Tribuna.

Причиной якобы стала 4-месячная дисквалификация бывшего нападающего "Шахтёра", который боднул арбитра в матче с "Ференцварошем".