Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем заявил, что страна не обладает химическим оружием. По этой причине и использовать его сирийская армия не может.

Об этом он напомнил в четверг, 30 августа, на открытии переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Что касается обвинений в использовании химического оружия, то у нас его нет. Мы не используем химическое оружие. В этом нет необходимости, потому что мы одерживаем победы на полях сражений", - констатировал министр иностранных дел Сирии.

Он также обратил внимание, что США и их основные союзники препятствуют урегулированию в Сирии. "Мы сейчас совершаем последний шаг в борьбе с терроризмом (освобождение от боевиков Идлиба - Прим.Ред.), однако США, Великобританию и Францию не устраивает такое развитие ситуации на земле, поэтому они предпринимают попытки по препятствованию развития и продвижения политического процесса, в том числе через СБ ООН. В частности, мы это видим по попыткам защитить боевиков "Джебхат ан- Нусры", - отметил министр иностранных дел Сирии.

Напомним, что 23 июня 2014 года было объявлено о том, что с территории Сирии была вывезена последняя партия химического оружия для последующего уничтожения.

Еще 4 января 2016 года Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила о полном уничтожении химического оружия Сирии. Глава ОЗХО Ахмет Узюмджю заявил, что в Техасе (США) были переработаны последние 75 цилиндров фтороводорода. Таким образом процесс уничтожения сирийского химического оружия завершился.

Видео: youtube.com/RT на русском

Как сообщала "Страна", в Сирии бывший туннель террористов превратили в Музей изобразительного искусства. К инициативе сирийского военнослужащего, скульптура Муханнада Маалля, присоединились 18 художников.

Напомним, что на сторону Асада переходят десятки населенных пунктов.