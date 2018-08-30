Вечером пятницы, 31 августа, Киевский метрополитен ограничит работу нескольких своих станций в центре города из-за концерта известной американской рок-группы Imagine Dragons. Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия в Facebook.

Так, 31 августа с 19:00 до 20:00 станция метро "Олимпийская" не будет работать вообще, "Площадь Льва Толстого" закроется на вход, "Дворец спорта" - на выход.

После 23:00 также возможно ограничение входа на эти станции.

Фото: facebook.com/kyivmetro/

Напомним, концерт группы Imagine Dragons состоится в рамках международного тура в поддержку новой пластинки – Evolve. 29 августа группа дала концерт в Москве.

Как сообщала "Страна", ранее Группа Imagine Dragons выпустила новую песню, которая бьет рекорды популярности.