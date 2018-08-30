В городском совете Черновцов поддержали петицию о запрете гей-парадов и "фестивалей равенства". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

За это проголосовали 282 народных избранника. Предварительно петиция была рассмотрена исполнительными органами городского совета.

Черновицкий городской совет поддержал обращение депутатов Черновицкого областного совета в Верховную Раду Украины, к президенту Украины и Кабинету Министров Украины - по защите института семьи в Украине.

Черновицкий городской совет предлагает ЛГБТ-сообществам воздержаться от проведения публичных мероприятий на территории города Черновцы. Соответствующее решение было принято сегодня на очередной сессии горсовета 30 голосами депутатов.

Также черновицкие депутаты запретили представителям "деструктивных сил гендерной идеологии" брать в аренду коммунальные помещения.

Как сообщала "Страна", гей, воевавший в "Донбассе", рассказал, как ходил "для вида" к проституткам. Он считает, что самое страшное, когда по человеку работает танк.

Отметим, что власти Испании откроют первый дом престарелых для ЛГБТ. В нем смогут одновременно проживать до 66 человек, кроме того, предусмотрен дневной центр для еще 30 человек. В Испании насчитывается 160 тысяч человек старше 65 лет, которые идентифицируют себя как ЛГБТ.