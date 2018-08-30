Бывший президент Виктор Янукович попросил Окружной административный суд Киева признать незаконным назначение ему государственных адвокатов. Об этом в четверг, 30 августа, сообщает пресс-служба суда .

"Истец просит суд признать противоправными действия Регионального центра при назначении Виктора Овсянникова и Юрия Рябовола для предоставления Виктору Януковичу бесплатной вторичной правовой помощи и предоставления адвокатам указаний по действиям в пределах поручений", - сказано в сообщении.

Также экс-президент просит суд запретить Центру назначать каких-либо других адвокатов за счет государства без согласования с ним.

Кроме того, в суд поступило заявление от представителя экс-главы Украины, в котором он просит остановить в полном объеме действие поручений Центра по назначению Овсянникова и Рябовола для защиты Януковича, запретить привлекать и выдавать доверенности адвокатам для осуществления действий в интересах политика, запретить Овсянникову, Рябоволу или другим адвокатам совершать юридически значимые действия от имени бывшего президента.

В настоящее время суд решает вопрос об обеспечении иска.

Напомним, 1 августа Оболонский суд принял решение заменить назначенного Януковичу 31 июля госадвоката Овсянникова другим адвокатом из киевского центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи, и продолжить заседание по делу о госизмене экс-президента 16 августа. Как сообщалось, государственный адвокат Виктор Овсянников трижды 1 августа самовольно покидал зал суда, в результате чего дебаты были сорваны.

Как сообщала "Страна", киевская прокуратура возбудила дело против адвокатов экс-президента Януковича.

Мы писали, что прокурор требует для Януковича 15 лет тюрьмы. Суд взял перерыв на месяц.