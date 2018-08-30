Нацбанк опустил официальный курс гривни на 16 копеек
На пятницу, 31 августа 2018 года, Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару США на 16 копеек. Курс установлен на уровне 28,279437 грн/$1 по сравнению с 28,116426 грн/$1 на 30 августа 2018г. Об этом сообщает Интерфакс.
Наименование валюты официальный курс к гривне:
- 100 австралийских долларов 2064.5843
- 100 азербайджанских манат 1663.4963
- 10 белорусских рублей 135.9654
- 100 болгарских лев 1690.5777
- 1000 вон 25.4825
- 100 гонконгских долларов 360.2837
- 100 датских крон 443.4116
- 100 юаней женьминьби (Китай) 413.8886
- 100 долларов США 2827.9437
- 100 ЕВРО 3306.4318
- 100 египетских фунтов 158.5090
- 100 швейцарских франков 2915.9818
- 1000 йен 253.7164100 польских злотых 771.0535
- 1000 индийских рупий 399.7379
- 1000 иранских риалов 0.6733
- 100 канадских долларов 2187.2275100 кун 444.3830
- 100 мексиканских песо 148.6999
- 100 молдовских лей 169.2376
- 100 новых израильских шекелей 783.1435
- 100 новозеландских долларов 1885.7259
- 100 норвежских крон 340.1679
- 100 ренд 194.3816
- 10 российских рублей 4.1537
- 100 румынских лей 712.0253
- 10000 рупий 19.2508
- 100 саудовских реал 754.1183
- 100 сингапурских долларов 2070.6612
- 100 SDR - специальные права заимствований 3965.5819
- 100 шведских крон 310.6381
- 100 тенге 7.7813
- 100 турецких лир 420.8798
- 1000 форинтов 101.3248
- 100 фунтов стерлингов 3683.7182
- 100 чешских крон 128.4101
Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 28 августа составил 271.2 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $234.8 млн.
"Страна" разбиралась, почему в Украине растет курс доллара и что с ним будет дальше.
Отметим, что 30 августа, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 65 копеек. При этом курс покупки остался неизменным.
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