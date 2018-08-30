На пятницу, 31 августа 2018 года, Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару США на 16 копеек. Курс установлен на уровне 28,279437 грн/$1 по сравнению с 28,116426 грн/$1 на 30 августа 2018г. Об этом сообщает Интерфакс.

Наименование валюты официальный курс к гривне:

100 австралийских долларов 2064.5843

100 азербайджанских манат 1663.4963

10 белорусских рублей 135.9654

100 болгарских лев 1690.5777

1000 вон 25.4825

100 гонконгских долларов 360.2837

100 датских крон 443.4116

100 юаней женьминьби (Китай) 413.8886

100 долларов США 2827.9437

2827.9437 100 ЕВРО 3306.4318

3306.4318 100 египетских фунтов 158.5090

100 швейцарских франко в 2915.9818

в 2915.9818 1000 йен 253.7164100 польских злотых 771.0535

1000 индийских рупий 399.7379

1000 иранских риалов 0.6733

100 канадских долларов 2187.2275100 кун 444.3830

100 мексиканских песо 148.6999

100 молдовских лей 169.2376

100 новых израильских шекелей 783.1435

100 новозеландских долларов 1885.7259

100 норвежских крон 340.1679

100 ренд 194.3816

10 российских рублей 4.1537

4.1537 100 румынских лей 712.0253

10000 рупий 19.2508

100 саудовских реал 754.1183

100 сингапурских долларов 2070.6612

100 SDR - специальные права заимствований 3965.5819

100 шведских крон 310.6381

100 тенге 7.7813

100 турецких лир 420.8798

1000 форинтов 101.3248

100 фунтов стерлингов 3683.7182

100 чешских крон 128.4101

Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 28 августа составил 271.2 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $234.8 млн.

"Страна" разбиралась, почему в Украине растет курс доллара и что с ним будет дальше.

Отметим, что 30 августа, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 65 копеек. При этом курс покупки остался неизменным.