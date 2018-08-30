Известный российский актер Олег Табаков, который умер в марте этого года, оставил без наследства своих старших детей. По сообщениям СМИ, у артиста были непростые отношения с детьми от первого брака.

Сначала семья Олега Табакова старалась не поднимать вопрос о том, кому достанется недвижимость и автомобили деятеля кино. Однако на днях старшие дети Олега Павловича, 58-летний Антон и 52-летняя Александра пришли к нотариусу, передает сайт "StarHit".

Якобы по завещанию обоим наследникам ничего не досталось. Известно, что у Табакова были непростые отношения с детьми от первого брака. Спустя годы Антон смог простить отца за то, что он ушел из семьи. Александра полностью прервала с ним общение и даже не пришла на похороны.

По различным данным, Табаков владел землей в 30 соток (с домом) в поселке "Кино-1", который находится на берегу реки Истра. Также в его распоряжении был автомобиль Subaru В9 TRIBECA и три квартиры (площадью 116, 164 и 68 кв. м). Другие активы Табаков переписал на Марину Зудину. Однако, дети Табакова отказались комментировать ситуацию.

"Я с удивлением узнал, что меня приглашали к московскому нотариусу по поводу завещания отца. Но даже если бы это и было, не считаю возможным эту тему обсуждать в СМИ. Наследство, завещание - это частное дело семьи, и посторонних людей, на мой взгляд, не касается", - заявил Табаков.

У Марины Зудиной и Олега Табакова родились в браке двое детей, 23-летний Павел и 12-летняя Маша. Ранее Табаков был женат на актриса театра и кино Людмиле Крыловой.

Как сообщала "Страна", Машков стал худруком "Табакерки" после смерти Олега Табакова.

Мы писали, что Олега Табакова похоронили рядом с Леонидом Броневым.

Ранее появилось видео прощания в Москве с Олегом Табаковым, на панихиду приезжал Путин.