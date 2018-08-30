От засилья карманных воров в столице страдают даже сотрудники контрразведывательных правоохранительных органов, которые обязаны бороться с преступлениями против государственности. Как узнала "Страна" из собственных источников в МВД, вчера в одном из столичных магазинов карманные "щипачи" обработали сотрудника СБУ.

Как выяснилось "чекист" во время обеденного перерыва зашел в магазин "Территория минимальных цен" на улице Большая Васильковская в Киеве присмотреть что-то из одежды и уже в помещении магазина обнаружил что пропал кошелек со всеми банковскими карточками и деньгами - около 10 тысяч грн.

Полиция по факту кражи завела уголовное производство по ч.1 ст.185 УК Украины и пытается с помощью записей с камер видеонаблюдения вычислить вора-виртуоза,который по незнанию оперативно почистил карманы у сотрудника спецслужбы.

К слову, это не первый случай краж у работников СБУ.Несколько лет назад сам тогдашний глава спецслужбы Валентин Наливайченко лишился кошелька и документов во время плавания в бассейне спорткомплекса гостиницы "Хайят".

Напомним, вечером в среду, 29 августа, в Днепровском районе Киева совершили ограбление и поджог книжного магазина. Преступники предварительно закрыли внутри избитого продавца.