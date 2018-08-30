Президент Украины Петр Порошенко назначил Юрия Пасика начальником Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области вместо Алексея Ляха, которого уволил указом №262/2018.

"Назначить Пасика Юрия Ивановича начальником Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области", - сказано в указе президента Украины №263/2018 от 30 августа 2018 года, обнародованном на сайте главы государства в четверг.

Как сообщала "Страна", недавно в Николаевской области Порошенко схватил микрофон журналиста, который задавал проблемные вопросы. Президент сказал ему: "Ты выйдешь, и я тебе расскажу".

Ранее главой СБУ в Киеве и в Киевской области назначили скандального Валендюка, которого обвиняют в давлении на судей по заданию Грановского.

"Страна" рассказывала, зачем в киевское СБУ назначили специалиста по прессингу оппозиции