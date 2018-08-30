В Киеве группа молодежи утопила в реке Днепр велосипед, который взяли напрокат в nextbike.kyiv. Инцидент произошел около 7 утра в среду, 29 августа. Запись произошедшего велась камерой наблюдения. Видео опубликовал в Facebook блогер Александр Барабошко.

Пытавшиеся задержать нарушителей неравнодушные люди сообщили, что те были выпившие или под воздействием веществ. Личности троих из четверых, совершивших этот поступок, уже установлены, а данные о них - переданы в полицию.

Видео: facebook.com/ikrussss

Видео: facebook.com/ikrussss

Как сообщала "Страна", на День независимости в Харькове открыли прокат велосипедов за 20 гривень за час. Работать городской велопрокат будет круглосуточно 7 дней в неделю.

Напомним, что чиновникам Львова предложат пересесть на служебные велосипеды. Кроме того, во внутреннем дворике ратуши, где находится горсовет, планируют обустроить крытую велопарковку. Также планируется обустроить комнаты с индивидуальными шкафами, где работники смогут переодеться после поездок на велосипедах.