Пользователи соцсетей раскритиковали работу SMM-щика "Укрзализныци", за которую он получает 700 тысяч гривен. Журналист Александр Гапоненко на своей странице в Facebook пожурил специалиста за обрезанный логотип компании "Укрзализныця".

"700. Тысяч. Гривен. За сммщиков, которые так режут логотип для фото профиля. ПАТ "Укрзалізниця", ты пьяна, иди домой. Пора проводить новый тендер, на этот раз на миллион", - иронизирует Гапоненко.

Фото: Alexandr Gaponenko/Facebook

Действительно, из логотипа компании при обрезке фото исчезли заглавная и последняя буквы, что внесло некий каламбур. И теперь прочитать можно смело, как "КРЗАЛІЗНИЦ".

В комментариях под постом, пользователь Валерий Кублановский также обратил внимание на обложку страницы, на которой изображены железные колеи с тоннелями, утопающими на фоне зеленой растительности.

"СММ уровень "БОГ", "Возьмите меня на такую работу, я тоже хочу быть частью этой коррупции", - продолжают шутить фолловеры.

Как сообщала "Страна", Роман Русанов, который за 117 тысяч гривен в месяц будет вести ФБ-страницу "Укрзализныци", у себя в соцсети размещает посты про спорт и диету.

Напомним также, что "Укрзализныця" еще не оплатила суперконтракт за продвижение своей страницы в Facebook.