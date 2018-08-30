Военный вертолет потерпел крушение в регионе Оромия в Эфиопии. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, в общей сложности жертвами стали 18 человек. Из них 15 - военные, еще трое - гражданские. Как передает портал WRAL.com, все погибшие находились на борту упавшего судна. Отмечается, что среди них двое детей.

Представитель полиции рассказал, что вертолет вылетел из города Дыре-Дауа на востоке страны и упал утром в четверг, 30 августа. Он направлялся на базу военно-воздушных сил в населенном пункте Дэбрэ-Зэйт (Бишофту) к юго-востоку от столицы Аддис-Абебы. Что именно стало причиной крушения, выясняется.

Как сообщала "Страна", в России, при крушении вертолета в Хабаровском крае, погиб генерал ФСБ.

Мы писали, что при крушении вертолета ВВС США в Ираке погибли девять человек.

Ранее выросло число жертв крушения вертолета в Нью-Йорке. Два человека погибли на месте, трое скончались в больницах, ранее Fox News сообщал, что в результате крушения погибли не менее двух человек. Кстати, пилот самолета выжил.