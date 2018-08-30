В тюрьмах Италии находится 108 украинцев, задержанных за нелегальную перевозку мигрантов, но есть и несколько потерпевших от торговли людьми, и сейчас МИД Украины работает над их освобождением. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

"Пятеро украинцев уже освободили из-под ареста по решению суда. Сейчас МИД работает над тем, кто еще попадает под это определение, и готовит соответствующие документы", - написала Денисова по итогам встречи с послом Италии в Украине Давиде Ла Чечилиа.

Денисова также отметила, что поскольку Италия в этом году председательствует в ОБСЕ, она обратилась к послу с просьбой поддержать украинских политзаключенных и Украину на международной арене и повлиять на Россию в вопросе возвращения украинцев домой.

"Говорили и о реальном состоянии дел по обмену наших политических заключенных, которые находятся на территории Российской Федерации и оккупированного Крыма. Отметила, что не имею возможности получить полную информацию от своей российской коллеги относительно реального состояния здоровья Олега Сенцова и Владимира Балуха. Все предварительные договоренности по этому вопросу не выполнены Россией", - проинформировала омбудсмен.

Также она рассказала о ситуации с задержанными моряками судна "Норд" и "ЯМК0041".

"Ситуация складывается таким образом, что фактически Россия сейчас блокирует возвращение домой моряков обоих судов. Украина сделала все от себя зависящее для их освобождения", - подчеркнула Денисова.

Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Как сообщала "Страна", омбудсмен Денисова посетит украинцев, которые сидят в тюрьмах Греции со столетними сроками.

Также "Страна" сообщала, что двое украинцев попытались перевезти 44 афганца в Италию и поплатились.