Предвыборный штаб Петра Порошенко возглавил первый заместитель главы Администрации президента Виталий Ковальчук. Нардеп от БПП Сергей Березенко занялся агитационными сетями Порошенко.

В начале августа об этом было объявлено всем политическим игрокам в окружении президента, сообщают источники "Украинской правды". По данным журналистов, штаб Порошенко на выборах-2019 будет выглядеть примерно так как в 2014 году.

Также Порошенко утвердил стратегию, которую ему подготовил технолог народный депутат от БПП Игорь Грынив. Также нардеп ответственен за содержательное наполнение рекламных роликов и бордов. Те, которые сейчас висят в центре Киева - его работа.

Фото: pravda.com.ua

Как сообщала "Страна", согласно Конституции президентские выборы в Украине должны состояться в последнее воскресенье марта 2019 года.

Напомним, что Facebook с извинениями восстановил аккаунт Анатолия Шария.