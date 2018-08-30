СМИ назвали имя главы предвыборного штаба Порошенко
Предвыборный штаб Петра Порошенко возглавил первый заместитель главы Администрации президента Виталий Ковальчук. Нардеп от БПП Сергей Березенко занялся агитационными сетями Порошенко.
В начале августа об этом было объявлено всем политическим игрокам в окружении президента, сообщают источники "Украинской правды". По данным журналистов, штаб Порошенко на выборах-2019 будет выглядеть примерно так как в 2014 году.
Также Порошенко утвердил стратегию, которую ему подготовил технолог народный депутат от БПП Игорь Грынив. Также нардеп ответственен за содержательное наполнение рекламных роликов и бордов. Те, которые сейчас висят в центре Киева - его работа.
Фото: pravda.com.ua
Как сообщала "Страна", согласно Конституции президентские выборы в Украине должны состояться в последнее воскресенье марта 2019 года.
Напомним, что Facebook с извинениями восстановил аккаунт Анатолия Шария.