Сегодня, 30 августа, Апелляционный суд Киева начал рассмотрение жалобы на постановление о содержании под стражей Кирилла Островского, который на автомобиле Hummer сбил ребенка. 

Но заседание быстро закончилось. Об этом написала в Facebook журналист Алина Кондратенко.

"Сегодня должны были рассмотреть жалобу защиты на содержание под стражей Островского. Так вот, прокуроры на заседание не явились вообще. Заседание длилось от силы 7 минут. Защита заявила отвод судье за семейные связи с кем-то из, который суд одобрил. Адвокат Литвин сказала, что семья Островского общается с семьей погибшего ребенка. Дата следующего заседания неизвестна", - уточнила она.

Фото: facebook.com/Алина Кондратенко 

Как сообщала "Страна", 24 июля в Киеве  в Печерском районе Киева Островский  на Hummer насмерть сбил 10-летнюю девочку и пытался скрыться с места аварии.

Мы писали, что сбивший насмерть ребенка Островский в суде рассказал, зачем снял номера со своего авто.

Ранее СМИ писали, что Кирилл Островский, сбивший насмерть девочку на переходе, оказался племянником криминального авторитета.

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