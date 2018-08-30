Житель Мариуполя, работающий слесарем на меткомбинате имени Иллича, получил условный срок за перепост сообщения в российской социальной сети "Одноклассники". Об этом сообщают Новости Донбасса со ссылкой на реестр судебных решений.

Сообщается, что мужчина зарегистрировался в соцсети в 2012 году. В марте 2017 года опубликовал у себя на личной странице публикацию группы "Антимайдан (Юго-Восток)" с надписью "Хватит кормить Бандеру и Киев. Юг и восток – присоединяйся к России".

22 августа 2018 года суд постановил, что мужчина умышленно, из политических и идеологических побуждений распространил материалы с призывами к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.

На суде мужчина признал свою вину и объяснил свой поступок тем, что его волновала ситуация на Донбассе. Фразу он посчитал правильной, поэтому и сделал репост. Суд приговорил мариупольца к трем годам лишения свободы с испытательным сроком в один год. Также с мужчины взыскали 1001 гривну за привлечение экспертов.

Как сообщала "Страна", в Украине сажают за посты в Facebook. От трех до пяти лет – реальные приговоры за публикацию "крамолы" в соцсетях.

Напомним также, что в СБУ заявили, что Россия готовила вторжение в Украину через "ВКонтакте" и "Одноклассники".