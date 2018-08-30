В социальных сетях активно обсуждают смерть российского певца Иосифа Кобзона, который скончался сегодня в Москве в 80 лет после тяжелой болезни.

Смерть артиста вызвала неоднозначную реакцию в украинском сегменте мировой паутины. Дело в том, что Кобзон активно поддерживал самопровозглашенные республики, а украинскую власть называл фашистской. Поэтому антироссийски настроенные блогеры устроили настоящую "пляску на костях", всячески оскорбляя певца, который родился и вырос в Украине.

В то же время это не стало определяющим трендом. Многие украинцы отмечали, что такое поведение недопустимо и соболезновали смерти Кобзона.

"Страна" собрала мнения о смерти известного певца.

Как умер Кобзон и где его похоронят

Информация о том, что певец попал в больницу и впал в кому, появилась в июле 2018 года СМИ писали, что певца подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких.

В последнее время певец находился в реанимационном отделении. За две недели до смерти его организм стал резко сдавать, и жизнеспособность поддерживалась только аппаратами. Два дня назад Кобзон впал в кому, из которой так и не вышел.

Иосифа Кобзона похоронят в воскресенье, 2 сентября. Известно, что Востряковское кладбище является главным еврейским погостом России. Еще несколько лет назад Кобзон сам купил там место для своей могилы. По данным российских СМИ, Кобзон попросил похоронить его между матерью и тещей.

Лечащий врач Иосифа Кобзона не сразу узнал о его смерти – с ним не было связи, поскольку он с самого утра был в операционной. Лишь после окончания операции Михаил Давыдов узнал новости.

"Он всегда терпел и никогда не жаловался. Я был на операции, когда он умер. Когда закончил и мне сказали, я заплакал. Иосиф - мой друг и настоящий мужчина. Я всегда его буду любить и помнить", - прокомментировал он смерть эстрадного певца.

Тем временем жители Донецка несут цветы к памятнику Кобзона, который был их земляком. "Часа полтора назад узнали о смерти Кобзона и приехали с окраин, почти с передовой, чтобы почтить его память", - сказал житель Донецка.

Артист оставил внушительное наследство - ему принадлежало большое количество недвижимости. Так, в подмосковном поселке Баковка у него остались 2 гектара земли. На этом участке находится шесть построек. Примерная стоимость всей "резиденции" составляет около 400 000 000 рублей (166 млн. грн.). Также Кобзону принадлежал двухэтажный пентхаус на Новом Арбате площадью 671 кв.м стоимостью примерно 500 000 000 рублей, и автомобиль - Mercedes Maybach стоимостью более 10 000 000 рублей.

У Кобзона остались вдова Нинель, двое детей и десять внуков.

Что пишут соцсети

После известия о смерти Кобзона появились посты, в которых пользователи откровенно насмехались над случившимся. Другие пользователи высказывали свои соболезнования и недоумевали из-за реакции противоположной стороны.

Журналист Аркадий Бабченко саркастично написал: "А чего сразу я? Я молчу..." В комментариях у него тут же поинтересовались, не операция дли это СБУ.

Блогер Екатерина Золотарева: "Кобзон умер. Теперь будет петь не с Захарченко, а с Гиви и Моторолой. Пока и этот упырь в чистилище не упадёт. Надеюсь, аккомпанемент из хора Александрова уже запустил парадный марш по случаю прибытия дорогого гостя".

Советник министра обороны Юрий Бирюков также веселится на своей странице: "Бггг... Не, я молчу, честно. Эта, как ее, эмпатия. Ага".

Политтехнолог Виктор Уколов, поддерживающий Банковую, "шутит": "В аду сегодня концерт".

Советник главы МВД Владимир Мартыненко также тяжеловесно иронизирует над смертью Иосифа Кобзона.

Народный депутат Борислав Береза вспоминает цитату Кобзона об украинском гимне в Донецке: "О покойниках либо хорошее, либо ничего. Поэтому хорошее. Спасибо Иосиф Давыдович, что выполнили часть своего предсказания и приблизили момент, когда в Донецке зазвучит украинский гимн. А тем бурятско-сепарским жителям Донецка, которые против звучания в городе "Ще не вмерла України і Слава, і Воля" желаю как можно более скорой встречи с Кобзоном. Сами не справитесь - ВСУ поможет!"

Другие пользователи приносили свои соболезнования и недоумевали, как можно радоваться смерти других людей.

Композитор Владимир Быстряков выразил свои соболезнования: "Иосиф Кобзон..... Можно любить его, можно не любить его... но то, что он - неординарный (как и неоднозначный) - с этим мало кто поспорит. Царствие небесное вам, Певец, Бизнесмен,Гражданин..."

Донецкий "антимайдановец" Константин Долгов: "Последний раз видел Кобзона на концерте в Донецке. В отличие от других наших "звёзд эстрады" - не боялся ни санкций, ни обстрелов, ничего.

Когда начались события 2014 года - сразу же встал на сторону Донбасса. Помогал. Возил гуманитарку. Ездил с концертами. Большим человеком был Иосиф Кобзон. Светлая ему память!"

Общественный активист Олеся Медведева удивляется радостной реакции: "Люди, которые радуются чьей-то смерти вызывают, мягко говоря, недоумение. Очень мягко говоря...

"Ушел Кобзон. Сколько помню себя – столько звучали его песни.

"Песню о далекой Родине" мы часто поём с доцями. Спасибо, Маэстро. Мы будем помнить. Из поколения в поколение.

Вечная Память", - пишет адвокат Елена Лукаш.