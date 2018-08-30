Полицейские просят помочь найти нарколога Елену Федирко, которая нашла опиаты у Зайцевой и пропала сразу после кровавого ДТП в Харькове на улице Сумской, в результате которого погибли шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба харьковской полиции.

"Сейчас решение, предписывающее установить местонахождение Елены Федирко и доставить ее в суд находится на исполнении. О результатах будет сообщено на ближайшем судебном заседании", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

В полиции также просят тех, кому известно, где находится Федирко, сообщить по тел. 102, (057) 7059-077. В отделе коммуникаций уточнили, что необходимые документы поступили в полицию спустя несколько дней после решения суда.

Также известно, что материалы в отношении автошколы, где училась Зайцева, были выделены в отдельное производство по ст. 367 (служебная халатность) УК Украины.

Ранее в отделе коммуникаций сообщили, что полиция не установила местонахождение Елены Федирко, поскольку не получила решение суда.

Как сообщала "Страна", полицейские узнали, что Зайцева с одногруппниками прогуливала уроки в автошколе.