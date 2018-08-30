Ведущая европейская частная военная компания (ЧВК) European Security Academy (ESA) с 2016 года занималась тренировками националистического полка "Азов". Формирование интегрировано в Нацгвардию Украины. Об этом говорится в новом расследовании Bellingcat, передает "Радио Свобода".

Среди тех, кто прошел военные учения от ESA журналисты-расследователи также обнаружили активистов других украинских ультраправых организаций, связанных с нападениями на украинских ромов, представителей ЛГБТ, а также правозащитников. Речь идет о членах организации "Традиции и порядок", ультраправой политической партии "Национальный корпус", "Национальных дружин" и некоммерческой организации "Зирка".

"Хотя и не все члены этих групп реальные неонацисты или расисты, некоторые выпускники курсов ESA открыто высказывали в социальных сетях и на других публичных платформах поддержку "национал-социализма" с помощью заявлений, жестов и татуировок (например, свастик и других нацистских символов)", – отмечается в расследовании.

В 2016 году ESA также провели обучение для Отдела охраны объектов стратегического значения при департаменте государственной службы охраны при МВД Украины. Компания занимается проведением учений для сил безопасности, правоохранительных органов и военных.

Bellingcat связывает участников этих курсов с "Азовом" и другими ультраправыми организациями. Национальная гвардия на запрос Bellingcat заявила, что полиция охраны не использовала деньги из государственного бюджета на оплату услуг ESA.

Штаб-квартира ESA расположена в польском Вроцлаве. Ее директор Бартош Брыль заявил, что их компания проводит детальные проверки кандидатов и отказалась бы обучать сторонников ультраправых идеологий или же лиц, связанных с ультранационалистическими организациями. Однако расследователи отмечают: несколько выпускников ESA имеют хорошо задокументированные общественные связи с ультранационалистическими организациями, многие из них – нынешние члены организаций.

ESA – один из крупнейших тренировочных центров за пределами США, отмечает автор, ссылаясь на оценки ВВС. Discovery Channel назвал его "ведущей мировой академией безопасности".

По данным сайта компании, она имеет представителей в различных странах ЕС, Ближнего Востока, в Украине, России и Бразилии. На украинский рынок компания вышла в 2015 году. С тех пор, исходя из страниц ESA в социальных сетях, автор приходит к выводу, что компания проводила обучение для некоторых элитных украинских военных и полицейских подразделений.

"Политическим покровителем "Азова" автор называет Арсена Авакова - министра внутренних дел Украины с 2014 года. Именно при Авакове "Азов" включили в состав Национальной гвардии – шаг, который привел к резкому росту количества бойцов и появления таких ответвлений, как политическая партия "Национальный корпус» и уличного движения "Национальные дружины", – отмечает автор расследования.

В апрельском заявлении МВД опровергло обвинения некоторых американских конгрессменов в адрес "Азова", который те назвали "неонацистским батальоном". "Это профессиональное подразделение является одним из наиболее мотивированных и боеспособных, с первого дня вооруженной агрессии России противостоит ей на фронте, защищает суверенитет и территориальную целостность нашего государства, функционирует в четком соответствии с законами, боевых и дисциплинарных уставов военных формирований Украины и имеет героическую победную историю, в частности освобождения от пророссийских оккупантов города Мариуполя", – отметили в ведомстве.

Bellingcat – исследовательская организация, основанная британским журналистом Элиотом Хиггинсом. Она использует анализ информации из открытых источников и социальных сетей для изучения самых разнообразных вопросов.

"Страна" разбиралась, кто избивает подростков в центре Киева. "Подонки с нашивками националистов".

Напомним, что в "Азове" заявили, что пойманный подозреваемый в убийстве добробатовца Сармата к ним отношения не имеет.