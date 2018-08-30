Врач Михаил Давыдов, который лечил Кобзона в течение последних 18 лет, узнал о смерти друга, выйдя из операционной. Об этом сообщает Телеграмм-канал Mash.

"Он всегда терпел и никогда не жаловался. Я был на операции, когда он умер. Когда закончил и мне сказали, я заплакал. Иосиф - мой друг и настоящий мужчина. Я всегда его буду любить и помнить", - прокомментировал он смерть эстрадного певца.

Как сообщала "Страна", Иосиф Кобзон будет похоронен на Востряковском кладбище в Москве. Он предчувствовал смерть и купил место на кладбище "между матерью и тещей".

Напомним также, что жители Донецка понесли гвоздики к памятнику их земляку Иосифу Кобзону.

Ранее "Страна" писала о главных фактах из жизни Иосифа Кобзона, который родился в Украине, занимался боксом и учился на горняка - но стал советским певцом и российским политиком.