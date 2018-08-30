В селе Иванковцы Срибнянского района Черниговской области женщину укусил ее знакомый. Во время спора он нанес даме укус в левое предплечье и скрылся. Об этом передает издание Высокий Вал со ссылкой на источник в ГУ полиции области.

Пострадавшая обратилась в больницу. Затем - написала заявление в полицию.

Полицейский начали досудебное расследование по признакам уголовного нарушения, предусмотренного ст. 125 УК (Умышленное легкое телесное повреждение).

Как сообщала "Страна", в Киеве задержали женщину, которая облила кислотой любовницу мужа и 13 лет была в бегах за границей.

Отметим, что в Днепре муж избил любовника жены молотком и выгнал голым на улицу. В момент конфликта в помещении находился еще мужчина, который рассказал свою версию событий.