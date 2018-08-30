У приехавшего в Харьков из Нигерии студента зафиксирована малярия. Об этом передает Newsroom со ссылкой на пресс-службу областного лабораторного центра.

По словам эпидемиологов, молодой человек приехал в город 18 августа для поступления в вуз. Через четыре дня инфицированный почувствовал слабость, однако к медикам не обратился. 25 августа состояние пациента ухудшилось: появились головная боль и тошнота, а температура поднялась до 40 градусов.

Бригада скорой помощи доставила иностранца в инфекционное отделение, где врачи подтвердили малярию. По словам медиков, с начала года это уже седьмой случай заболевания в нашем регионе. Двое инфицированных - жители Харьковской области, которые заболели после посещения Африки.

Ранее специалисты Харьковского лабораторного центра зарегистрировали второй случай привозной малярии в городе. В ходе общения с больным медики выяснили, что иностранец жаловался на повышенную температуру, кашель и потливость.

После обращения к врачам его госпитализировали в областную клиническую инфекционную больницу, где и подтвердился предварительный диагноз "малярия".

По адресу его проживания в Харькове специалисты лабцентра провели противоэпидемические мероприятия.

Как сообщала "Страна", в Харькове зафиксировали еще один случай малярии.

Напомним, что на базе отдыха под Харьковом пять человек отравились грибами.