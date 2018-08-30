Венгерская лоукост-авиакомпания WizzAir, анонсировавшая пять новых рейсов в Европу из Киева и Львова, рассматривает возможность открыть полеты в Херсон. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам исполнительного вице-президента и помощника генерального директора Wizz Air Стивена Джонса, идея появилась после встречи с руководством херсонского аэропорта.

"У нас была очень интересная и продуктивная встреча с представителями херсонского аэропорта. Мы работаем над этим вопросом, я рассматриваю возможность. Но если я не ошибаюсь, очень важна возможность полосы в Херсоне принимать наши самолеты. Это прекрасный регион", - сказал Джонс.

Он также отметил, что был приятно удивлен профессионализмом команды аэропорта и выразил надежду на сотрудничество в будущем.

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