Путина пригласили во Францию
Власти Франции пригласили президента России Владимира Путина на празднование годовщины окончания Первой мировой войны. Торжества запланированы на ноябрь 2018 года во Франции. Приглашение рассматривается.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
"Действительно, есть такое предложение, и этот вопрос прорабатывается и будет в дальнейшем согласовываться по дипломатическим каналам. Если будет все-таки принято решение о такой поездке, мы сделаем соответствующее объявление", - сообщил Песков.
Мероприятия по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны (1914-1918) пройдут во Франции 11 ноября.
Минувший раз Путин участвовал в мероприятиях такого уровня в 2014 году по случаю 70-летия высадки союзников в Нормандии. В 2015 году его не позвали на 70 годовщину освобождения концлагеря "Аушвиц-Биркенау".
Как сообщала "Страна", Колинда Грабар-Китарович, лидер Хорватии, которую называют самым сексуальным президентом мира, дважды приглашала президента РФ Владимира Путина с государственным визитом в Загреб.
Напомним, что глава МИД Франции назвал идею ввода миротворцев ООН на Донбасс преждевременной.