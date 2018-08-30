Власти Франции пригласили президента России Владимира Путина на празднование годовщины окончания Первой мировой войны. Торжества запланированы на ноябрь 2018 года во Франции. Приглашение рассматривается.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Действительно, есть такое предложение, и этот вопрос прорабатывается и будет в дальнейшем согласовываться по дипломатическим каналам. Если будет все-таки принято решение о такой поездке, мы сделаем соответствующее объявление", - сообщил Песков.

Мероприятия по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны (1914-1918) пройдут во Франции 11 ноября.

Минувший раз Путин участвовал в мероприятиях такого уровня в 2014 году по случаю 70-летия высадки союзников в Нормандии. В 2015 году его не позвали на 70 годовщину освобождения концлагеря "Аушвиц-Биркенау".

Как сообщала "Страна", Колинда Грабар-Китарович, лидер Хорватии, которую называют самым сексуальным президентом мира, дважды приглашала президента РФ Владимира Путина с государственным визитом в Загреб.

Напомним, что глава МИД Франции назвал идею ввода миротворцев ООН на Донбасс преждевременной.