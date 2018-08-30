Жители Донецка сегодня несут цветы к памятнику народному артисту СССР, их земляку, Иосифу Кобзону, который скончался сегодня утром в одной из больниц Москвы после долгих лет борьбы с онкологическим заболеванием.

"Часа полтора назад узнали о смерти Кобзона и приехали с окраин, почти с передовой, чтобы почтить его память", - сказал житель Донецка.

Иосиф Кобзон был известен своей активной поддержкой оккупированного Донбасса. Он не раз приезжал в Донецк и Луганск с концертами. За это ему был запрещен въезд на территорию Украины.

Напомним, народный артист СССР будет похоронен 2 сентября на Востряковском кладбище Москвы, которое является главным иудейским погостом России. Кобзон перед смертью просил похоронить себя между могилами матери и тещи.

Также мы сообщали, что врач, лечивший Кобзона в течение последних 18 лет, до сих пор не знает о смерти певца.