Никаких правовых оснований для переноса выборов президента Украины на данный момент нет. Согласно Конституции они должны состояться в последнее воскресенье марта 2019 года. Об этом сегодня заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера, передает Укринформ.



"Никакой правовой перспективы толковать время проведения следующих очередных выборов президента Украины иначе, чем в последнее воскресенье марта 2019 года, как по мне, нет", - отметил он.

Магера подчеркнул, что норма Конституции в части определения срока проведения очередных выборов Президента четкая, понятная и оставалась неизменной, в том числе, во время предыдущих президентских выборов в 2014 году.

Вместе с тем замглавы ЦИК отметил, что о возможной подготовке представления в Конституционный Суд о переносе даты президентских выборов с марта 2019 года, о чем недавно писали в СМИ, ему известно только по слухам.

Вместе с тем, он напомнил, что президентские выборы в Украине назначает не Центризбирком, а Верховная Рада не позже, чем за 100 дней до даты голосования.

Ранее "Страна" писала о том, что в АП думают над переносом выборов президента в 2019 году.

Также мы сообщали, что спикер Парубий заявил, что ничего не знает о переносе выборов президента Украины.