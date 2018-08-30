Невеста Джастина Бибера, 21-летняя американская топ-модель Хейли Болдуин, которая открывает пиво зубами и демонстрирует фото в купальниках, посетила священника и его семью в Лос-Анджелесе в толстовке с принтом "Россия". Об этом сообщает The Siver Times.

Сообщается, что Болдуин надела спортивный костюм российского дизайнера Гоши Рубчинского, который он выпустил в январе 2018 года совместно с adidas.

Впервые костюм представили на показе в Екатеринбурге. На груди черного топа модели под логотипом adidas напечатана кириллическая надпись бирюзового цвета.

Некоторые поклонники раскритиковали звезду в пабликах за кричащую надпись на одежде, другие призвали не привносить к стилю девушки политический контекст, мол, среди американских модниц вещи российского дизайнера давно пользуются спросом.

Фото: spletnik_ru/Instagram

Также "Страна" писала, что экс-возлюбленная Бибера Селена Гомес показала в Instagram новую "бритую" прическу.

Как сообщала "Страна", ранее Джастин Бибер спас незнакомку от душителя на фестивале Coachella в Калифорнии.