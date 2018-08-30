Стало известно имя нового героя шоу "Холостяк" за благосклонность которого будут бороться участницы девятого сезона. Им стал 30-летний телеведущий канала М1, редактор мужского журнала XXL Никита Добрынин. Подготовка к съемкам уже началась. само шоу стартует в марте 2019 года.

"На своем примере я готов показать, что за любовь и отношения стоит бороться, и я искренне надеюсь, что смогу встретить свою половину на этом проекте", – рассказал Добрынин.

За кандидатуру Добрынина проголосовали телезрители. Их выбор совпал с мнением организаторов проекта. По словам руководителя программы "Холостяк", Анны Калины, Никита Добрынин – стильный, обходительный, образованный, внимательный и с идеальным спортивным телом.

Фото: google.com.ua

В свободное время он занимается спортом, путешествует. Кстати после его поездки в этом году в Египет, в компании брюнетки Виктории из "НеАнгелов", поклонники заговорили об их романе. "Иногда судьба сталкивает с людьми, которые остаются в памяти навсегда...", - подписала совместный снимок певица.

Фото: instagram.com

Никита Добрынин уже состоял в браке и даже принял участие со своей женой Евгенией в программе "Шалене весілля" на "Интере". Тогда пара вымыла фасад киевской гостиницы "Либiдь". В сети остались кадры со свадьбы телеведущего.

После развода он попал в номинацию журнала VIVA! "Самые красивые-2018" в компании других завидных холостяков.

Напомним, что ранее на телеканале 1+1 стартовало шоу "Танцы со звездами", в котором участвуют 14 пар.

Как сообщала "Страна", в Великобритании женился убежденный холостяк актер Хью Грант.