Умершего утром 30 августа народного артиста СССР Иосифа Кобзона похоронят в воскресенье, 2 сентября. Об этом пишут российские СМИ.

Известно, что Востряковское кладбище, на котором несколько лет назад Кобзон купил место для своего захоронения, является главный еврейским погостом России. Оно расположено на юго-западе Москвы в районе Тропарево-Никулино.

На Востряковском кладбище похоронены многие уважаемые люди - физик Андрей Сахаров, лингвист Дитмар Розенталь, маг Юрий Лонго, предсказатель Вольф Мессинг, юморист Ян Арлазоров.

Напомним, артист перез смертью просил похоронить себя между могилами матери и тещи.

Иосиф Кобзон скончался утром 30 августа в одной из московских больниц. Несколько дней до этого он провел в коме и жизнедеятельность его организма поддерживали лишь медицинские аппараты.

Ранее "Страна" писала о том, что врач, лечивший Кобзона в течение последних 18 лет, до сих пор не знает о смерти певца.

Также мы сообщали, что родные Иосифа Кобзона настойчиво опровергали информацию о серьезном уходшении здоровья артиста.