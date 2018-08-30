В Лиге чемпионов завершилась стадия плей-офф, поэтому в четверг, 30 августа, состоится жеребьевка группового этапа. Она определит соперников украинских футболистов в ЛЧ. В этом сезоне Украину в клубном турнире Европы представляет донецкий "Шахтер"."Динамо" не прошло стадию плей-офф, уступив "Аяксу".

В Украине жеребьевку будет транслировать телеканал "Футбол 2". Также ее будет транслировать УЕФА на своем сайте. Кроме определения восьми групп по четыре команды в каждой УЕФА проведет церемонию награждения лучших игроков за достижения сезона 2017/18.

"Страна" следит за результатами отбора в группы Лиги чемпионов в режиме онлайн.

19:58 Лучший нападающий в сезоне 2017/18 Криштиану Роналду.

19:52 Еще один соперник "Шахтера" - "Лион".

19:46 Лучшим полузащитником ЛЧ сезона 2017/18 признан Лука Модрич.

19:46 "Шахтер" попал в группу F, где сыграет с Манчестер Сити. С этой командой "Шахтер" играл в прошлом сезоне в группе ЛЧ. В ближайшие минуты жеребьевка определит еще двух участников группы.

19:38 Лучшим защитником Лиги чемпионов в сезоне 2017/18 признан Серхио Рамос.

19:35 Результаты жеребьевки команд из первой корзины. Группа А - Атлетико, группа В - Барселона, группа С - ПСЖ, группа D - Локомотив, группа Е - Бавария, группа F - Манчестер Сити, группа G - Реал, группа Н - Ювентус.

19:28 Жеребьевка началась

19:23 Лучшим голкипером прошлого сезона признан Кейлор Навас - первый пуэрто-риканец в Лиге чемпионов.

19:20 Послы финала Лиги чемпионов 2019 года в Мадриде - бывшие звезды "Атлетико" и "Реала" Диего Форлан и Кака. Они будут помогать в жеребьевке.

Фото: twitter.com/UEFAcom_ru

19:17 Дэвид Бэкхем получил Награду президента УЕФА 2018.

18:43 Претендент на награду Лучший голкипер Кейлор Навас прибыл в Монако.

Фото: uefa.com

Также к месту жеребьевки прибыли Рамос и Модрич.

Фото: uefa.com

И Мохамед Салах - претендент на звание Лучший футболист сезона и Лучший нападающий Лиги Чемпионов-2017/18.

Фото: uefa.com

18:38 Состав корзин перед жеребьевкой

18:33 Совсем скоро в зале для жеребьевки станут известны три соперника "Шахтера" в группе.

Фото: uefa.com

18:29 Такой вид открывается в Монако по дороге в зал, где пройдет жеребьевка.

Фото: uefa.com

Корзина "Шахтера"

Прямые путевки в групповую стадию получили 26 команд, еще 6 попали в корзины после стадии плей-офф. В результате команды разделили по четырем корзинам. "Шахтер" попал во вторую корзину. Вместе с донецким клубом в ней оказались "Боруссия", "Манчестер Юнайтед", "Наполи", "Тотенхэм", "Бенфика", "Рома" и "Порту". А, значит, команда не сыграет с ними. Также УЕФА продолжает практику развода украинских и российских команд, поэтому соперниками горняков не могут стать ЦСКА и "Локомотив".

Предпочтения "горняков"

Перед жеребьевкой главный тренер "горняков" Паулу Фонсека отметил, что в первой корзине есть два клуба, с которыми хотелось бы сыграть - "Реал" или "Ювентус". Он добавил, что в любом случае будет очень сложная группа.

Фото: google.com.ua

А полузащитник горняков и сборной Украины Тарас Степаненко сказал, что хотел бы сыграть с "Ливерпулем". "Во всех корзинах есть очень серьезные клубы, поэтому какой-то легкой группы не ожидается, а вот очень сильная может попасться, чего не хотелось бы", - сказал футболист.

Фото: google.com.ua

Состав корзин перед жеребьевкой ЛЧ 2018/2019

Корзина 1. "Реал" (Испания), "Атлетико" (Испания), "Барселона" (Испания), "Бавария" (Германия), "Манчестер Сити" (Англия), "Ювентус" (Италия), ПСЖ (Франция), "Локомотив" (Россия).



Корзина 2. "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Порту" (Португалия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Шахтер" (Украина), "Наполи" (Италия), "Тоттенхэм" (Англия), "Рома" (Италия), "Бенфика" (Португалия).



Корзина 3. "Ливерпуль" (Англия), "Шальке" (Германия), "Лион" (Франция), "Монако" (Франция), "Аякс" (Нидерланды), ЦСКА (Россия), ПСВ (Нидерланды), "Валенсия" (Испания).



Корзина 4. "Виктория" (Чехия), "Брюгге" (Бельгия), "Галатасарай" (Турция), "Янг Бойз" (Швейцария), "Интер" (Италия), "Хоффенхайм" (Германия), "Црвена Звезда" (Сербия), АЕК (Греция).