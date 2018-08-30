Задержанный в результате взрыва на Бостонском марафоне 15 апреля 2013 года Диас Кадырбаев вышел на свободу из американской тюрьмы. Об этом сообщает Fox News.

Молодой человек полностью отбыл свой срок за уничтожение улик. Его передали Иммиграционной и таможенной полиции США, где он ожидает депортации на родину, в Казахстан. Сейчас ему 24 года.

Кадырбаев - друг осужденного за взрыв на "бостонского террориста" Джохара Царнаева. Он находился в США в качестве студента по обмену. После взрыва, который забрал жизни трех человек, парня приговорили к шести годам тюремного заключения. Он признал себя виновным.

Как выяснило следствие, узнав в "бостонском террористе" своего друга Джохара, он вместе еще с одним знакомым избавился от компьютера Царнаева и рюкзака с пустыми оболочками из-под фейерверков.

Сам Джохар был приговорен к смерти. Его признали виновным по всем 30 пунктам обвинения, 17 из которых предусматривают казнь.

Напомним, в результате взрывов на Бостонском марафоне 15 апреля 2013 года погибли три человека, более 250 получили ранения. Спецслужбы установили, что подозреваемыми в осуществлении теракта являются братья Царнаевы. В ходе преследования они вступили в перестрелку с полицией, Тамерлан Царнаев получил смертельное ранение, Джохар Царнаев был задержан.

Как сообщала "Страна", в ночь с 17 на 18 сентября в центре Нью-Йорка, в районе Челси на Манхэтенне прогремел взрыв, в результате которого пострадали 29 человек. Погибших - нет. Предположительно взрывное устройство было спрятано в урне. Позже было обнародовано видео момента взрыва на Манхэттене, в результате которого пострадало несколько десятков людей.

Ранее "Страна" писала о том, как ФБР перекрыло Бруклинский мост, чтобы задержать подозреваемых в подготовке взрыва на Манхэттене