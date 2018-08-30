Юлия Тимошенко намерена баллотироваться в президенты, а ее партия "Батькивщина" не рассматривает возможность объединения с другими политическими силами или поддержки других кандидатов. Такое заявление сделала Тимошенко во время пресс-конференции в Одессе, где встретилась с работниками украинских портов, сообщает пресс-служба политика.

"Партия ВО "Батькивщина"не будет объединяться с другими политическими силами, и на президентских выборах поддерживать ни одного кандидата, кроме кандидата от нашей политической силы. Мы пойдем единой командой - партией "Батькивщина" - и, безусловно, я буду баллотироваться на президентских выборах", - заявила депутат и добавила, что не хочет "брать ответственность за других политиков", поэтому не предусматривает объединений.

"Четко и ответственно сообщаю: я могу брать перед людьми ответственность только за свои действия, слова и обязательства. И те обязательства, которые я возьму, выполню", - подчеркнула Тимошенко.

Она пообещала, что в предвыборной кампании представит "план действий, четкие и конкретные позиции первых 100 дней работы нового президента" в случае ее избрания.

"Если за 100 дней я этого не сделаю, то положу ключи от Банковой, и - уйду. Поскольку буду нести ответственность исключительно за себя", - заявила Тимошенко.

Напомним, 20 июня лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что примет участие в выборах президента Украины в 2019 году.

Ранее "Страна" писала о том, что появилось фото Юлии Тимошенко в откровенной майке.

Также мы сообщали, что украинцы больше верят в победу на выборах президента Тимошенко, чем Порошенко.