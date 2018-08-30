Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Ирина Геращенко сообщила о числе пропавших без вести людей в результате конфликта на Донбассе. Об этом сообщают "Украинские новости".

"В том списке людей, который мы используем, на сегодняшний день 294 лица. Из них много и гражданских", - сказала Геращенко.

Она отметила, что в переговорах в Минске украинская сторона использует список, который формирует объединенный центр СБУ, и в него входят пропавшие без вести, а также заложники самопровозглашенных республик.

Представитель трехсторонней группы добавила, что более тысячи тел являются неопознанными.

Ранее стало известно о том, что за время войны на Донбассе погибли две с половиной сотни детей.

Напомним, "Страна" сообщала, что пропавшие вдова и водитель убитого в Сумах экс-депутата Жука нашлись в России, где попросили политического убежища.

Как сообщала "Страна", в Украине расширили действие сервиса смс-оповещений об исчезновении детей.